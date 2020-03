ASSE : Denis Bouanga vise plus haut

true

Denis Bouanga a atteint la barre des 10 buts en marquant contre Bordeaux (1-1), dimanche. 10 buts, c’est l’objectif que le Gabonais de l‘ASSE s’était fixé en début de saison. « 10 buts, c’est bien, a-t-il commenté. Je suis content. J’ai battu mon record. En plus, ça nous permet de prendre un point. Ca fait du bien au moral. »

L’attaquant totalise 11 buts toutes compétitions confondues et il n’entend pas s’arrêter là, lui qui était resté de longues minutes à jouer avec son fils sur la pelouse de Geoffroy-Guichard jeudi dernier après la ½ finale de Coupe de France remportée contre Rennes (2-1).

« On va en finale, c’est ce qu’on voulait, c’est magnifique, indescriptible, Il y en a qui pleuraient de joie. On ne va peut-être pas le revivre dans notre vie. Ça nous libère pour la suite. Cette finale, c’est un rêve de gosse ! Si on joue comme ça, on va s’en sortir, surtout avec l’aide de nos supporters. Ça prouve l’état d’esprit qu’il y a dans le groupe », avait confié le Gabonais à sa sortie des vestiaires.