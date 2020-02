ASSE : encore un coup dur pour Zaydou Youssouf ?

true

Les jours se suivent et se ressemblent à l’ASSE. Avec des défaites et des joueurs blessés. Zaydou Youssouf, qui avait récemment rejoint l’infirmerie (genour), et retrouvé une bonne dizaine de partenaires…, a pris ce matin un coup lors de l’entraînement.

Qui aurait réveillé une vieille douleur. Résultat, Youssouf, qui manque cruellement au milieu de terrain, a aussitôt rejoint le vestiaire en boitant.L’information a été donnée par le journaliste du Progrès, Macky Diong.

Claude Puel, l’entraîneur des Verts, a confirmé son forfait pour le déplacement à Montpellier, il y a quelques minutes lors de son point-presse.