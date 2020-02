ASSE – Exclu But : Miguel Trauco dévoile comment il a gagné la confiance de Puel

true

But ASSE : A l’arrivée de Claude Puel, vous avez passé plusieurs matches sur le banc. Vous avez même été sorti du groupe. Que vous êtes-vous dit à ce moment là ?

J’ai eu peur de m’être trompé. L’équipe était très mal classée et je ne jouais plus. Je me suis posé des questions, évidemment. Mais ça m’a motivé à regagner ma place. J’ai travaillé pour revenir, pour montrer au coach que j’avais envie de jouer.

Vous pensez avoir gagné sa confiance ?

Oui. Enfin j’espère. Je joue. J’enchaîne. Mais je sais que dans ce métier, il n’y a rien d’acquis. Il faut répondre chaque match à cette confiance. Elle se gagne jour après jour.

Vous avez progressé depuis votre arrivé ?

Oui. Tactiquement, j’ai fait des progrès. Je suis plus à l’aise pour jouer dans une défense à trois maintenant. Je ne l’avais jamais fait avant d’arriver ici et c’est un rôle différent. Il faut faire beaucoup de courses, attaquer, défendre. C’est un poste très exigeant tactiquement et physiquement.

📹 Première journée en Vert, premières impressions pour Yvann #Maçon ! 👇 pic.twitter.com/cDMsFzhlJ0 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 31, 2020

On vous sent de plus en plus serein sur le terrain…

Oui, mais c’est normal : j’ai retrouvé la confiance. C’est primordial. Et physiquement je suis mieux aussi. C’est un ensemble. Au début, je découvrais. Je ne parlais pas du tout la langue. L’équipe n’avait pas de bons résultats et physiquement, c’était compliqué aussi. J’ai enchaîné à mon retour de la Copa America, sans avoir de vacances. J’ai fait beaucoup d’aller-retours en avion.

Vous aurez des vacances cet été !

Pas beaucoup puisqu’il y a une autre Copa America, pour que l’Amérique du Sud s’aligne sur l’Euro. Après la Coupe du monde et la dernière Copa America, on va remettre ça ! Mais je ne me plains pas. Ce sont de super compétitions à jouer. Et c’est toujours un plaisir et un honneur de défendre les couleurs du Pérou.

L’ASSE n’est pas bien classée en L1. Vous pensez qu’une « remontada » est possible pour aller chercher l’Europe ?

Une remontada ? Bien sûr quye j’y crois. On a une bonne équipe. On a été malchanceux ces derniers temps, avec pas mal de soucis, des blessés, des joueurs importants. Ils vont revenir. Et quand on regarde le classement, c’est très serré entre le 3e et le 15e. Si on fait une série comme à l’arrivée du coach Puel, on va vite remonter

L’Europe reste l’objectif ?

Oui. L’Europe. On verra si on peut y arriver. On va essayer de finir le pls haut possible. C’est ça l’objectif. Et de se qualifier à Monaco pour poursuivre notre route en Coupe de France aussi.