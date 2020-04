ASSE – Exclu : Ruffier, Moulin, Bajic… Jérémie Janot donne son avis

true

En interview dans But ASSE, l’ancien gardien des Verts Jérémie Janot s’est notamment exprimé sur Stéphae Ruffier, Jessy Moulin et Stefan Bajic, les trois portiers stéphanois.

But ASSE : Jérémie, vous serez au Stade de France pour la finale contre Paris ?

Jérémie JANOT : Si je le peux, oui. J’avais bloqué la première date, le 25 avril. Voir le peuple vert au Stade de France, c’est toujours exceptionnel. J’espère y être.

Jessy Moulin pourrait être dans les buts. Que pensez-vous de sa promotion comme n°1 ?

Je suis mal placé pour parler des gardiens de l’ASSE, pour deux raisons. Déjà parce que c’est Stéphane Ruffier qui m’avait remplacé, et aussi parce que je suis l’entraîneur des gardiens de Valenciennes. Je ne suis pas consultant ! Ce serait mal venu de parler des gardiens de Sainté. Ce ne serait pas très respectueux par rapport au staff en place, à Fabrice Grange.

Je ne le vois pas donner son avis sur mes gardiens, sur Jérôme Prior. Alors je préfère ne pas parler des siens. Cette situation, je l’ai vécue comme joueur quand Jody Viviani m’avait remplacé, et comme coach, à Auxerre. Avec Pablo Correa, quand on avait remplacé Boucher par Westberg, on avait passé quelques nuits blanches.

Quand Viviani vous avait remplacé, il n’y avait pas eu tout ce remue-ménage. On n’avait pas entendu votre agent…

C’est vrai que j’ai trouvé tout ça un peu maladroit. Mais je souhaite le meilleur à Stéphane comme à Jessy.

Vous aviez eu Stefan Bajic au centre. Il vit une saison compliquée. Vous restez confiant pour la suite de sa carrière ?

Bien sûr. On se forge aussi dans la difficulté. Stefan, il est en plein développement. Il sort tout juste de l’adolescence. Je n’ai pas vu ses matches cette saison, à part celui contre Metz en L1. Mais il a gagné la Gambardella il y a un an et il est international. Devant lui, il a deux excellents gardiens mais lui aussi a beaucoup de qualités. Il est ultra compétitif. C’est un espoir du poste.

