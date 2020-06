ASSE : Fabrice Grange et les Verts, c’est fini (Officiel)

true

L’entraîneur des gardiens de l’ASSE, Fabrice Grange, n’honorera pas sa dernière année de contrat avec le club du Forez. C’est officiel.

L’ASSE vient tout juste de communiquer sur le sujet : l’entraîneur des gardiens, Fabrice Grange, vient de résilier son contrat et ne restera donc pas dans le Forez une saison de plus. Proche de Stéphane Ruffier, et non de Claude Puel ni des autres gardiens du club, Grange était annoncé il y a quelques semaines à l’OL.

Voici le communiqué du club : « Ce jeudi, Fabrice Grange et l’AS Saint-Étienne ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration.

Le club remercie Fabrice Grange pour tout le travail qu’il a accompli avec professionnalisme et détermination depuis 2012. Il a apporté son expérience, son savoir-faire et sa connaissance du haut niveau à plusieurs générations de gardiens de but.

Fabrice Grange a ainsi contribué à la progression du club, qui s’est régulièrement classé dans le top 5 de Ligue 1 Conforama depuis 2013, l’année de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue. Il a également participé à cinq campagnes européennes avec l’ASSE. Le club lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets. »