ASSE, FC Nantes, PSG, RC Lens, OM : Pierre Ménès annonce la couleur pour le retour des fumigènes

Selon Pierre Ménès, les nouvelles mesures prises par le gouvernement sur l’utilisation des fumigènes ne seront pas respectées par les Ultras…

Dimanche lors d’un entretien à Canal +, Nathalie Boy de la Tour s’est exprimée sur les fumigènes, qui pourraient faire leur retour dans les stades de Ligue 1 la saison prochaine. « Après l’accord du club, de la Ligue et de leur préfet, il peut y avoir une zone dans laquelle on peut craquer des fumigènes avec des contrôles de sécurité qui sont importants. Si ce n’est pas fait de cette façon-là, c’est interdit. On n’est pas ennemis, on a besoin des supporters. Un match de foot, sans les supporters, ce n’est pas la même chose. Ils vibrent, ils donnent au foot une dimension absolument hors du commun », a expliqué la présidente de la LFP.

🎨 Cette année encore, le #PeupleVert nous a gratifié d’incroyables tifos ! 🤩 🏅 Lequel avez-vous préféré ? 👇 L’un de ces 4 ou un autre ? pic.twitter.com/FEI9kA78P7 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 12, 2020

Présent sur le plateau, Habib Beye s’est voulu optimiste. « Ce sera cadré, peut-être que ce sera un peu bizarre de donner un moment, d’avoir un pompier à côté… Mais à un moment donné, il faut le tenter, que ne tente rien n’a rien ».

« Même un truc super codifié, ça ne va pas leur aller… »

Quant à Pierre Ménès, il a fait part de ses doutes… « Cela ne satisfera pas les Ultras. Vu que le fumigène est devenu l’étendard et le symbole de leurs libertés, même un truc super codifié, ça ne va pas leur aller… ».