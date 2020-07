ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM – Mercato : la lutte refait rage pour Grbic

true

Adrian Grbic, l’attaquant de Clermont qui intéresse notamment l’ASSE, l’OM ou le RC Lens, est également sur les tablettes du Stade Brestois et de Lorient.

ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM… Une myriade de clubs s’intéresse au cas Adrien Grbic. À 23 ans, ce buteur auteur de 17 buts en 26 matches de Ligue 2 attire beaucoup de prétendants. Grand (1m88), fort de deux pieds, et possédant une belle frappe de balle, le natif de Vienne (Autriche) possède de fortes qualités. Il espère rejoindre l’élite professionnelle pour continuer sa progression.

Selon Mohamed Toubache-Ter, en plus de l’ASSE et des autres clubs énumérés, deux autres équipes de Ligue 1 participent à la bataille pour s’attacher les services de l’avant-centre clermontois. D’après l’insider de la Ligue 1, le Stade Brestois et le FC Lorient sont sur le dossier. Les Bretons se livreraient une lutte acharnée pour obtenir la signature d’Adrien Grbic.

Pour le moment, Clermont campe sur ses positions initiales pour son buteur. Les Auvergnats espèrent récupérer peu ou prou 10 millions d’euros lors de son prochain transfert. Une somme rondelette en ces temps difficiles pour les clubs en raison de la crise économique liée au Covid-19. Mais, la cession de Tino Kadewere, du Havre vers Lyon pour 12 millions d’euros, a donné des idées aux dirigeants clermontois. L’ASSE et les autres prétendants sont prévenus… Pour Grbic, son destin pourrait l’amener en Ligue 1.