ASSE : Frédéric Paquet s’offre un surprenant rebond

Un an et demi et puis s’en va. L’aventure n’aura pas duré à l’ASSE pour Frédéric Paquet, éphémère directeur général des Verts. En 18 mois, avec Jean-Louis Gasset, l’ancien DG de Lille aura contribué à redresser le club forézien, passé de la 17e à la 4e place de la L1. Mais le duo Caiazzo-Romeyer avait beaucoup de griefs et Paquet a été poussé vers la sortie.

Six mois après son départ en catimini, il rebondit du côté d’Aix-en-Provence, où il avait joué au foot américain. Un retour aux sources pour Paquet qui va occuper selon La Provence un poste de DG au Provence Rugby, classé actuellement 13e en Pro D2.