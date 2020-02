ASSE : Kolodziejczak, les dessous de son clash avec Puel

true

Jeudi dernier à L’Etrat, en conférence de presse, Claude Puel a répondu à Timothée Kolodziejczak après l’interview accordée par le défenseur à L’Equipe. Et il avait laissé entendre que Kolo n’avait pas voulu jouer latéral gauche récemment. « J’ai lu… Il propose de faire évoluer le club et de respecter les supporters, donc je suis rassuré… J’espère que la prochaine fois qu’il devra jouer à un poste donné, il sera d’accord, cette fois-ci », a glissé le Castrais. Son deuxième tacle au joueur, à qui il reprochait son état d’esprit, ce dernier mettant pour sa part en avant le manque de communication de son entraîneur.

Deux défaites lors de ses deux dernières titularisations…

Cette saison, à son retour tardif du Mexique, Kolodziejczak compte 16 titularisations. Buteur contre Wolfsburg (1-1) en Ligue Europa, le défenseur présente un bilan de 6 défaites, 6 nuls et 4 victoires lorsqu’il a débuté. Mais à Bordeaux (0-1), fin octobre, il était entré en jeu à la mi-temps à la place de Loïc Perrin et l’ASSE s’était imposée en fin de match grâce à un penalty de Denis Bouanga. C’est ce soir-là, en Gironde, que Puel aurait dit au joueur qu’il n’était pas au niveau escompté. Lors de ses deux dernières titularisations, les Verts se sont inclinés à Rennes (1-2), la première défaite de l’ère Puel, et à Wolfsburg (0-1). Et Kolo n’est plus apparu depuis son entrée en jeu catastrophique lors de la déroute au PSG (1-6).

Un joueur très apprécié du vestiaire

A l’instar de Robert Beric, dont il était proche, le natif d’Avion est un joueur très apprécié du vestiaire stéphanois. Et comme pour Beric, son traitement interpelle forcément. Hispanophone, Kolo est notamment proche de Miguel Trauco, Gabriel Silva et Sergi Palencia. Il l’est aussi de Ryad Boudebouz. Et de joueurs comme Denis Bouanga et Mahdi Camara, avec qui il partage le même agent. Toujours souriant, Kolo a aussi tissé des liens, depuis la saison dernière, avec les cadres du vestiaire que sont Loïc Perrin, Jessy Moulin et Romain Hamouma. Mais aussi avec l’ensemble des composantes du club, que ce soit les administratifs, les membres du staff, les supporters ou les journalistes.