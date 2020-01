ASSE – PSG : la commission de discipline a rendu son verdict

false

C’est ce soir que se réunissait la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Chargée, notamment, d’étudier les très nombreux incidents qui avaient émaillé la rencontre opposant l’ASSE au PSG, au stade Geoffroy-Guichard, le 15 décembre dernier.

Ce soir-là, alors que les Parisiens humiliaient les Verts sur leur pelouse (4-0), plus de 200 engins pyrotechniques avaient été allumés et deux feux d’artifice tirés dont un automatisé. Depuis, la commission de discipline avait infligé un huis clos total à toute le Chaudron à titre conservatoire.

⚠️ L’#ASSE prend acte de la sanction de la commission de discipline de la LFP. Cette décision – deux matches à huis clos total du Stade Geoffroy-Guichard dont un avec sursis – se substitue à celle prise à titre conservatoire le 16 décembre 2019. 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 9 janvier 2020

Or, ce soir, et en dépit de la présence d’une forte délégation stéphanoise, les décisions sont tombées. L’ASSE évoluera sans supporters, et donc à huis clos face au FC Nantes dimanche. L’ASSE écope également d’un second huis-clos total, mais avec sursis. « Après instruction du dossier, la Commission a décidé de sanctionner l’AS Saint-Etienne de deux matchs à huis clos total du stade Geoffroy-Guichard, dont un match avec sursis. »

Par ailleurs, et au sujet des fans parisiens cette fois, la commission a décidé de la fermeture pour un match par révocation du sursis du parcage visiteurs pour le prochain match disputé à l’extérieur par le Paris Saint-Germain.