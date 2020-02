ASSE : la gestion de Romeyer et Caïazzo poserait encore problème

true

L’ASSE va mal et selon Luis Fernandez, la gestion de ses deux présidents, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, montre à nouveau ses limites.

Alors que l’ASSE coule à pic, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo restent muets. Les deux présidents, qui ont confié les clés du camion au duo Puel-Thuilot, ont manifestement choisi de garder le silence. Mais l’ASSE est 16e de L1, à seulement 2 points du 18e, Dijon, et il n’en fallait pas plus pour que Caiazzo et Romeyer soient à nouveau épinglés.

Sur beIN Sports, c’est Luis Fernandez, pourtant proche de Caiazzo, qui y est allé de sa volée de bois verts. « Voir ce club dans cette situation, c’est dur, a commenté l’ancien coach du PSG. L’ASSE a 10 titres de champion de France. Le club devrait être en haut du classement donc quand ils ne le sont pas, c’est qu’il y a des problèmes. »

Et selon lui, la présidence à deux têtes en est un… « Il y a deux présidents qui commentent chacun de leur côté. C’est très mal dirigé dans le secteur sportif aussi. On fait venir un nouvel entraîneur et un nouveau directeur sportif qui est aussi un agent de joueur. Ce n’est pas bon pour l’ambiance. Saint-Etienne ne mérite pas cela. Il y a un président qui dirige à l’intérieur du club et un à l’extérieur. Cela ne peut pas fonctionner. Le fonctionnement est mauvais. Il faut qu’ils se remettent en cause. S’ils ne veulent pas le faire, il faut mettre un stop. Si les présidents veulent faire ce qu’ils veulent, et bien qu’ils s’en aillent. Il y aura d’autres personnes qui prendront le club et qui feront sans doute mieux. »