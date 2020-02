ASSE : le club réagit après les incidents contre l’OM

true

L’ASSE vient à l’instant de réagir et de publier un communiqué après les incidents survenus hier soir, lors du match perdu contre l’OM (0-2).

Certains s’étonnaient du silence de l’ASSE, après les incidents survenus entre supporters hier soir face à l’OM (0-2). Ce n’est plus le cas. En effet, le club du Foirez vient tout juste de publier un communiqué dans lequel, et comme on pouvait s’y attendre, il condamne les agissements de pseudo-fans.

Voici le texte publié. « L’AS Saint-Étienne déplore les incidents survenus en marge de son match contre l’Olympique de Marseille et qui ont contraint la Préfecture de la Loire à interdire l’accès du stade Geoffroy-Guichard aux supporters marseillais. Le club condamne toute forme de violence et réaffirme son attachement aux valeurs du sport. La Préfecture de la Loire a pris les dispositions qu’elle estimait nécessaires pour permettre le bon déroulement de la rencontre mais aussi assurer la sécurité du public.De tels incidents ne peuvent constituer une fatalité. Tous les acteurs concernés doivent continuer à travailler ensemble afin de trouver les solutions adaptées qui préservent les intérêts d’un football festif et populaire. »