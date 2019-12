ASSE : le club réagit et dénonce les incidents survenus contre le PSG

true

Alors que la LFP a décidé d’un huis-clos de Geoffroy-Guichard à titre conservatoire ce lundi, l’ASSE vient de réagir via un communiqué.



Avec les nombreux fumigènes éclatés lors de la venue du PSG (0-4) et le feu d’artifice incroyable des Magic Fans dans le kop nord pour célébrer les 20 ans de l’Avant-Garde, l’ASSE est plus que jamais dans le viseur de la LFP. La commission de discipline vient de sanctionner le club d’un huis-clos à titre conservatoire, et les dirigeants stéphanois n’ont pas tardé à régir, en publiant un communiqué où il regrette le caractère collectif de la sanction.

⚠️ L’#ASSE déplore les incidents survenus en marge de la rencontre contre le Paris-Saint-Germain hier soir et prend acte de la décision prise à titre conservatoire par la commission de discipline de la LFP. Cette sanction collective pénalise tout un stade ! ⚠️ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 16 décembre 2019

500 agents étaient pourtant mobilisés

« L’AS Saint-Etienne déplore les incidents survenus en marge de la rencontre contre le Paris-Saint-Germain hier soir et prend acte de la décision prise à titre conservatoire par la commission de discipline de la LFP. Cette sanction collective pénalise tout un stade. Le club rappelle qu’un dispositif renforcé d’accueil et de sécurité privé a pourtant été mis en place pour cette rencontre classée à risques. Au total, près de 500 agents ont été mobilisés. Nous regrettons d’ailleurs que plusieurs d’entre eux aient été blessés dans l’exercice de leur mission. Une réunion avec les différentes autorités sera prochainement organisée à l’initiative de la Préfecture de Loire afin de faire un point sur les actions correctives à mener. »