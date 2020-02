ASSE : le club recadre sèchement Ruffier et son agent

true

Via un communiqué publié sur son site internet, ce samedi en début d’après-midi, l’ASSE a réagi aux attaques de Patrick Glanz, agent de Stéphane Ruffier, suite à la décision de Claude Puel de faire jouer Jessy Moulin demain contre le Stade de Reims. « L’AS Saint-Etienne a pris connaissance avec stupéfaction des propos outranciers et injurieux tenus par l’agent de Stéphane Ruffier. Ces commentaires sont d’autant plus inappropriés et déplacés qu’ils concernent uniquement la mise au repos d’un joueur, une décision inhérente au management d’une équipe. En outre, ils jettent le discrédit sur la vie d’un groupe, de ses joueurs et de son staff. »

⚠️ L’#ASSE a pris connaissance avec stupéfaction des propos outranciers de l’agent de Stéphane Ruffier. Quelles que soient ses compétences et son expérience, aucun salarié ne peut se prévaloir d’un statut particulier qui le placerait au-dessus de l’institution. Le communiqué 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 22, 2020

Les dirigeants affichent leur soutien à Puel et menacent de saisir la justice

Le communiqué fait ensuite passer un message très clair : personne n’est au dessus de l’Institution, pas même Ruffier, malgré ses services et sa longévité sous le maillot vert depuis son arrivée en 2011. « Quelles que soient ses compétences et son expérience, aucun salarié ne peut se prévaloir d’un statut particulier qui le placerait au-dessus de l’institution et l’affranchirait du respect des valeurs collectives. »

60 – Stéphane Ruffier en L1 cette saison : 60% de tirs arrêtés – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 14% de clean sheets (3/22) – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 1.82 but encaissé par match – plus haut ratio de sa carrière dans l’élite 🚨 Effondrement. pic.twitter.com/KWPYWMGcJf — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2020

Et aux dirigeants de conclure en menaçant de porter l’affaire devant la Justice. « L’ASSE n’accepte pas que des décisions sportives soient ainsi dénigrées et bafouées au nom d’un individualisme forcené, a fortiori avant un match important. Ses dirigeants veilleront toujours à préserver l’esprit d’équipe, fondement de tout projet de club. L’ASSE est un monument riche d’une histoire et d’un palmarès exceptionnels que plusieurs générations de joueurs et de supporters ont construit de manière solidaire. Les intérêts individuels n’ont pas leur place dans la légende. Confrontée à des déclarations calomnieuses, l’ASSE se réserve le droit d’engager toute action judiciaire qu’elle jugera utile. » A la lecture de ce communiqué, la prise de position de la gouvernance de l’ASSE est donc on ne peut plus claire : soutien total à Claude Puel.