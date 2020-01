ASSE : l’équipe de l’ASSE des années 2010 a vraiment fière allure !

true

Stéphane RUFFIER

Pour déloger Jérémie Janot, il fallait un gardien aussi fort que le Basque. Décisif lors de la campagne victorieuse en Coupe de la Ligue, en 2013, il est toujours là, à 32 ans. Qui l’aurait imaginé en 2011, à son arrivée ?

Loïc PERRIN

Le capitaine des Verts a été de tous les combats. Il devrait raccrocher en fin de saison. Après avoir marqué l’histoire du club.

Moustapha BAYAL

Le colosse sénégalais n’a pas eu une trajectoire linéaire. Un temps placardisé et prêté à Nancy, il a signé un retour d’enfer un soir de victoire à Paris, faisant péter les plombs au grand Zlatan. Ses buts contre Lyon, l’Inter et à Bâle resteront gravés. Sa force tranquille aussi. On se demande encore comment l’ASSE a pu le laisser partir…

William SALIBA

29 M€ à Arsenal. Un transfert record pour l’ASSE, à 18 ans. Depuis quand n’avait-on pas vu un défenseur aussi fort émerger ?

Mathieu DEBUCHY

Il symbolise ces « vétérans » venues sauver l’ASSE et la ramener à l’Europe avec Jean-Louis Gasset. Un défenseur-buteur qui a acquis l’immunité en égalisant au Parc OL.

Josuha GUILAVOGUI

Le Varois, lancé par Christophe Galtier, n’avait pas demandé à partir à l’Atlético Madrid. Devenu international, aujourd’hui capitaine à Wolfsburg, il est l’un des plus beaux fleurons du centre de formation.

Blaise MATUIDI

Le champion du monde a quitté le Forez dès 2011. Il n’était alors pas international. Mais son passage chez les Verts avait montré des qualités qui laissaient supposer sa trajectoire. Un râtisseur hors pair.

Faouzi GHOULAM

Avant de partir à Naples, pour seulement 4,5 M€, et de disputer la Coupe du monde 2014 au Brésil avec l’Algérie, l’enfant de Montreynaud acvait fait forte impression dans son club de cœur, même si c’est Jonathan Brison qui avait joué la finale de la Coupe de la Ligue en 2013.

Dimitri PAYET

Le Réunionnais a eu des hauts et des bas lors de son passage chez les Verts. On se souvient notamment de son bras de fer pour être transféré à Paris. Mais on se souviendra surtout de son coup franc pour donner la victoire à Gerland, lors du 100e derby.

Pierre-Emerick AUBAMEYANG

31 buts en 62 matches pour le Gabonais avant d’être transféré à Dortmund, pour seulement 15 M€. Le meilleur buteur de la décennie, et de loin.

BRANDAO

Libre de tout contrat après son départ de l’OM, le Brésilien a formé un duo de choc avec « Aubame ». Et c’est lui qui a inscrit le but de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France, contre Rennes (1-0), le 20 avril 2013. Inoubliable !

Avec Galtier sur le banc, évidemment

Christophe Galtier aura marqué son époque évidemment, par sa longévité mais aussi ses résultats avec en point d’orgue la Coupe de la Ligue, le premier titre pour l’ASSE depuis 32 ans. En un an et demi, Jean-Louis Gasset aura lui aussi marqué les esprits, en faisant passer l’équipe de la 17e à la 4e place de la L1.

Mais aussi avec Zouma, Lemoine, Gradel, etc…

Parmi les autres joyeurs qui ont marqué la dernière décennie de l’ASSE, on citera Kurt Zouma, François Clerc, Fabien Lemoine, Jérémy Clément, Renaud Cohade, Romain Hamouma et Yohan Mollo, tous membres de l’équipe victorieuse de la Coupe de la Ligue en 2013, tout comme Jonathan Brison. Et parmi les joueurs les plus talentueux, Kévin Malcuit, Benoît Trémoulinas, Ole Selnaes et Max Gradel, auteur de 17 buts lors de sa dernière saison au club. Robert Beric, lui, a inscrit des buts mémorables, comme celui de la victoire face à Lyon (1-0) pour le dernier derby de la décade. Une décade qui a vu naître une chanson dédiée à Kévin Monnet-Paquet, chouchou du Chaudron.