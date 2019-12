ASSE : les blessés, le RC Strasbourg, la reprise…Claude Puel avait des choses à dire

true

L’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, était à l’instant face aux médias. Et ce avant le déplacement, demain, sur le terrain du RC Strasbourg.

L’état du groupe

« On fera un point avec Charles Abi aujourd’hui. Gabriel Silva on verra aussi, il a toujours une douleur au pouce du pied et une autre ligamentaire. Il avait de plus pris une semelle. Le groupe est présent, mentalement et physiquement. on a un dernier match à boucler, avant un repos bien mérité. »

La reprise

« La seule chose qui peut m’embêter avant les Coupes, début janvier, est de savoir si on aura récupéré des joueurs. »

Le RC Strasbourg

« Ce match est très important après deux défaites consécutives en championnat. Il faut prendre des points et ce ne sera pas facile à Strasbourg qui a le vent en poupe et est en confiance. Contre Strasbourg, c’est très important pour bien se positionner pour la suite »

Le match à Nîmes

« On a reculé à 2-0 à Nîmes, on a eu du mal à gérer ce match. Il faut continuer à progresser, continuer a jouer sous pression sans remettre systématiquement à notre gardien. Mais j’étais content de l’implication de tout le monde. »

Aholou

« La suspension (de 3 matches) est sévère. C’était spectaculaire. »

Propos retranscrits par le compte twitter du Progrès