ASSE : Les Flops de l’année 2019

true

Le départ d’Ole Selnaes en Chine

4e à la trêve en 2018-19, l’ASSE a fait entrer 10 M€ dans ses caisses en transférant le duo Selnaes-M’Bengue en Chine. Mais elle a perdu gros sportivement avec le départ du milieu de terrain norvégien, qui totalisait 5 passes décisives en L1 à la mi saison.

Les départs de Gasset, Rocheteau et Paquet

Fatigué, notamment de l’interventionnisme de Roland Romeyer, Jean-Louis Gasset a décidé de quitter l’ASSE après avoir ramené le club en Europe. Dominique Rocheteau, lui, a pris sa retraite, laissant David Wantier bien seul avec Ghislain Printant pour piloter le Mercato. Surtout que Frédéric Paquet était lui aussi sur le départ, poussé vers la sortie par les actionnaires, un an et demi après son arrivée.

Ghislain Printant en n°1

Nombreux étaient les sceptiques à l’annonce de la nomination de Ghislain Printant pour succéder à Jean-Louis Gasset. N’est pas un bon n°1 qui veut, et l’ancien adjoint l’a confirmé, avec des résultats aussi catastrophiques que la préparation, la gestion du Mercato, etc… Printant n’a pas passé l’automne, c’était cousu de fil blanc !

Yann M’Vila

Le n°6 avait commencé à plonger au départ de Selnaes. Il a ensuite agacé pendant l’été, en menaçant de quitter le club si Printant ne prenait pas la relève de Gasset, puis en séchant l’entraînement une semaine pour un désaccord financier avec les dirigeants. Avant de décevoir, sur le terrain.

Wahbi Khazri

Etincelant pendant ses six premiers mois dans le Forez, le Tunisien a vécu une année compliquée. Quelques passes décisives lors du sprint final, mais très peu de buts et des attitudes agaçantes, notamment vis à vis des arbitres. Avant de finir à l’infirmerie.

Ryad Boudebouz

Pour remplacer Cabella, Printant est allé chercher l’ancien montpelliérain au Betis Séville. Mais le n°7 a réalisé une première partie de saison décevante. Auteur d’1 but sur penalty à Strasbourg (1-2) et de 3 passes décisives, il n’a pas eu le rendement espéré. Si Puel s’est montré très patient, le public du Chaudron l’a été beaucoup moins, le sifflant à plusieurs reprises.

Les blessures

L’ASSE a compté jusqu’à 11 blessés au début de l’hiver, lors de la venue de Montpellier (0-0). De quoi faire une équipe ! Et l’infirmerie n’a pas désemplie depuis l’été dernier. La préparation estivale aurait-elle été bâclée ?

Kévin Monnet-Paquet

Le grand malheureux de l’année 2019, c’est lui. KMP a eu la malchance de se faire deux fois les croisés en l’espace de dix mois. Et dire qu’il était en pleine bourre il y a un an…

La campagne de Ligue Europa

Avec Wolfsburg, La Gantoise et Oleksandria, l’ASSE avait eu tirage favorable, sur le papier. Mais de purge en purge, elle n’a pas remporté un seul de ses six matches (4 nuls, 2 défaites), quittant la Ligue Europa dès la phase de poules. Une grosse désillusion.

Des stadiers frappés lors d’ASSE-PSG (0-4)

Si les deux kops ont assuré le spectacle en tribunes, lors de la déroute des Verts contre le leader parisien, avec notamment l’incroyable feu d’artifices des Magic Fans pour les 20 ans de la Vieille-Garde, les images des stadiers du kop sud bousculés et frappés pour permettre l’intrusion d’engins pyrotechniques ont soulevé l’indignation. Le club a porté plainte. Et 2020 démarrera à huis clos.

La fin d’année

Lors des cinq dernières journées de L1, l’ASSE n’aura pris que trois points. Seuls les trois derniers, Amiens, Nîmes et Toulouse, ont fait pire. Et l’ASSE est redescendue de la 4e à la 14e place du championnat. Une bonne débandade, juste avant la trêve hivernale et les fêtes de Noël…