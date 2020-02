ASSE : les Verts en chute libre, un joueur rue dans les brancards !

true

Après la défaite à Brest (2-3), Franck Honorat a fait une analyse sans concession de la situation de l‘ASSE, sur RMC, dont les propos ont été retranscrits par le site Poteaux Carrés. « Cela fait sept ou huit matches qu’on ne gagne pas, on n’arrive pas à mettre un pied devant l’autre. Il serait temps de gagner car ça commence à être très inquiétant. Y’a le feu ! », a commenté l’attaquant.

3 – St Etienne n’avait plus été mené par 3 buts d’écart ou plus à la mi-temps d’un match de Ligue 1 depuis le 13 décembre 2009 contre Paris (0-3 à la mi-temps, 0-3 au final). Débandade. #SB29ASSE pic.twitter.com/YsEOxWpyp5 — OptaJean (@OptaJean) February 16, 2020

Et à l’ancien clermontois d’expliquer qu’il y a vraiment urgence… « On sait que ça va vite. On le voit aujourd’hui, on sait qu’on est dans les derniers. C’est compliqué, c’est une situation qui est difficile et embarrassante pour le club, pour les joueurs. Tout le monde est inquiet. Tout le staff, tous les supporters ont peur de la situation et nous les premiers. On n’a pas envie de finir en Ligue 2. Moi je suis descendu en Ligue 2 il y a trois saisons, avec l’objectif de remonter en Ligue 1. Quand on m’a parlé de Saint-Etienne, j’ai dit « waouh ! », c’était quelque chose d’incroyable de rebondir en Ligue 1. Je ne m’attendais pas à un club comme Saint-Etienne. Je ne me suis jamais dit – et je pense que personne ne s’était dit – qu’on serait à ce stade-là aujourd’hui. »