ASSE – L’instant Sainté : longtemps valable la carte jeunes ?

Chaque jeudi soir, Benjamin Danet, directeur général de But! Editions et supporter acharné des Verts, revient sur l’actualité plus ou moins récente de l’ASSE.

Les supporters de l’ASSE n’ont guère besoin des groupes de joueurs, convoqués par Claude Puel, ni même des matches, pour découvrir leurs noms. Plusieurs mois, en effet, que cette jeune bande du Forez s’est imposée dans les têtes, dans les coeurs et sur les terrains de l’Etrat, au prix, notamment, d’une Coupe (Gambardella) remportée un après-midi d’avril 2019 au Stade de France.

Bon groupe, et sacrée cuvée, qui, depuis, nourrit le (bon) souvenir au travers des fréquentes titularisations de Charles Abi, Wesley Fofana, William Saliba ou encore de Bilal Benkhedim, comme ce fut le cas hier soir à Nîmes en Coupe de la Ligue. Le centre de formation des Verts a donc fini par former. Et plutôt bien même, lui qui a si longtemps collectionné les échecs, les prêts et les départs. Permettant, par voie de conséquence, à Claude Puel, de valider la carte jeunes en raison d’une kyrielle de joueurs blessés.

Charles Abi, jamais utilisé par Jean-Louis Gasset, ni par Ghislain Printant, a ainsi débuté en tant que titulaire lors du derby face à l’OL (1-0). Wesley Fofana, lui, s’est imposé comme un évidence, au même titre, d’ailleurs, que William Saliba, déjà titulaire sous Gasset, et qui s’était même passé de la finale de Gambardella pour cause de match pro face à Toulouse dans le chaudron.

Moins de doutes pour Wesley Fofana

Demeure donc, aujourd’hui, un indéniable constat de réussite. Ainsi qu’une question, toute aussi évidente : la carte jeunes de l’ASSE peut-elle perdurer en 2020 ? Claude Puel, qui s’est certes fait une spécialité de lancer des jeunes dans le grand bain, va-t-il résister au retour (enfin) programmé de plusieurs de ses cadres au mois de janvier ? On peut en douter. Ainsi, Charles Abi peut-t-il imposer à Khazri, Beric, Hamouma (qui lui peut évoluer sur l’aile) ou d’autres une place assurée sur le banc de touche ? Benkhedim aura-t-il réellement la chance de suppléer Ryad Boudebouz, si décevant depuis son arrivée ? Davantage de certitudes, en revanche, pour Wesley Fofana, imposant depuis des semaines et qu’on ne voit pas, en l’état actuel, barrer par un autre élément de l’effectif.

Claude Puel dispose d’un avantage : il n’est que rarement figé dans ses choix. Et mesure même, assez vite, le potentiel de certains. A lui, toutefois, de savoir gérer les égos de son vestiaire et de (re)trouver des résultats. La carte jeunes sera alors loin d’être expirée…