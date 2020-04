ASSE – L’instant Sainté : Roby, au paradis du succès

false

Chaque jeudi soir, Benjamin Danet, directeur général de But! Editions et supporter acharné des Verts, revient sur l’actualité de l’ASSE.

Il est donc avéré qu’on se rend (surtout) compte du poids des gens une fois partis. C’est depuis quelques jours, et pour notre plus grande tristesse, le cas. Robert Herbin n’est plus, décédé dans son Sainté chéri, entouré des siens et aussitôt regretté par un Peuple Vert qui perd son plus illustre représentant.

Ne nous y trompons pas, l’entraîneur de nos plus belles années était aussi celui de tous nos titres. Une machine à innover, à comprendre et à gagner. Un être rare, complexe, aussi discret que brillant, féru de musique classique et peu enclin aux débordements inhérents au foot. Une espèce en voie de disparition donc, seulement aperçu, une fois tous les 15 jours, dans tribune de presse du chaudron aux côtés des journalistes du Progrès.

On vous doit tant, Cher Monsieur

Roby, Herbin ou encore le Sphinx, peu importe, partageait son opinion sur les prestations des Verts d’aujourd’hui. Sans complaisance, mais avec passion, recul et envie, preuve de son inaliénable attachement à la maison Verte. Cette dernière sonne creux et paraît (trop) vide depuis son départ pour que l’on accepte cette si triste réalité.

Sachez toutefois, Monsieur Herbin, qu’au paradis du succès où vous êtes désormais, des milliers d’âmes en peine continuent de vous chérir. Remémorent vos exploits et partagent, avec délice, vos heures de gloire. Ce sont les vôtres, les nôtres, une histoire commune que vous avez grandement contribué à écrire. Regrettable que l’on vienne d’en arriver à la fin.

On vous doit tant, Cher Monsieur.

Benjamin DANET