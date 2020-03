ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Je suis super content pour Boudebouz »

true

Chroniqueur pour But Saint-Etienne, l’ancien attaquant de l’ASSE Adrien Ponsard glisse un petit mot sympa sur Ryad Boudebouz, buteur contre Rennes (2-1) en Coupe de France et passeur décisif pour Denis Bouanga contre Bordeaux (1-1), la semaine dernière. « Boudebouz nous a qualifiés pour la finale de la Coupe de France. Je suis super content pour lui, soutient Ponsard. On l’a beaucoup critiqué, moi le premier, parce qu’il n’a pas apporté ce qu’on était en droit d’attendre de lui. Mais nos deux plus grandes émotions de la saison, on les lui doit : son but contre Rennes et son centre pour la tête de Beric, dans le derby. »

« Boudebouz, je le croise à l’école de mon fils. Khazri aussi. Ce sont des mecs abordables. Ils sont gentils avec tout le monde »

Et à Ponsard d’ajouter : « Quand on voit ses commentaires après la 1/2 finale, les larmes aux yeux, c’était vraiment touchant. On sent que le mec est impliqué. C’était fort. On entend beaucoup de choses sur le vestiaire, l’implication des mecs, l’ambiance. Voir ça, c’est rassurant sur la volonté des joueurs, sur leur envie de s’en sortir. Boudebouz, je le croise à l’école de mon fils. Khazri aussi. Ce sont des mecs abordables. Ils sont gentils avec tout le monde. Boudebouz était au spectacle des petits. On voit que c’est un bon mec. Il a toujours le sourire. Cela change de certains. »