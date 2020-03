ASSE : Pourquoi les Verts, 17es de L1, sont tombés si bas

true

Dans les buts, Ruffier ne faisait plus un arrêt

Les stats le prouvent : Ruffier réalise la plus mauvaise saison de sa carrière. Seulement 3 clean sheets en 22 matches. Puel a arrêté les frais alors que le Basque venait d’encaisser 6 buts sur les 8 derniers tirs cadrés adverses. Avec la réaction que l’on sait, via l’agent du portier. Une réaction qui a prouvé l’incapacité de l’ancien monégasque à se remettre en question et son « individualisme forcené », pour utiliser les mots du club. Du coup, c’est Moulin, la doublure, qui finit la saison. Avec ses qualités, ses défauts, mais un état d’esprit irréprochable et une volonté de chaque instant qui contraste avec les attitudes de Ruffier ces derniers temps.

Derrière, Saliba et Fofana livrés à eux-mêmes

Perrin sur le flanc, Saliba et Fofana forment la charnière depuis quelques semaines. Et heureusement que les deux « jeunots » sont là, ce qui ne sera plus le cas pour Saliba à partir du mois de juin puisque le club l’a déjà vendu à Arsenal pour éponger ses dettes. Annoncé comme un crack, Moukoudi, lui, tente de se relancer à Middlesbrough, 22e de la D2 anglaise, alors que Lacroix a pris une année sabbatique pour « honorer » jusqu’au bout son contrat, qui se termine en juin. Kolo, réintégré après un clash avec Puel, a glissé à gauche, là où il n’avait plus très envie de jouer. Et où il tarde à retrouver sa solidité de la saison passée, même s’il y a eu du mieux lors des deux derniers matches.

Des latéraux en grande difficulté

Un Debuchy vieillissant, un Palencia très décevant, un Maçon qui débarque du National et qui a été à la peine lors de ses premières apparitions, un Trauco qui souffle le chaud et le froid, un Silva souvent blessé et rarement performant quand il a été en mesure de jouer : dans les couloirs défensifs, il y a un gros souci à l’ASSE. L’incapacité du club à former des latéraux l’a conduit à aller recruter deux joueurs pour son équipe réserve : Sissoko et Llort, qui évoluaient avec les réserves de Clermont et Montpellier. Le premier es relégable au Puy, en National, où il a été prêté. Et le second, jamais testé chez les pros (alors qu’il a signé un contrat pro de deux ans) est relégable avec la réserve stéphanoise en National 2.

💬 « On est contents d’être revenus au score »@l00ping n’oublie pas que les Verts ont été menés puis réduits à dix contre Bordeaux 👇 pic.twitter.com/cLk3zgQOnO — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 8, 2020

Un milieu peu complémentaire

Au milieu, le joueur le plus performant de la première partie de saison, Youssouf, est out jusqu’en juin, pour avoir un peu trop tiré sur un genou déjà en mauvais état à sa signature l’été dernier. M’Vila, qui n’est que l’ombre de lui-même depuis le début de la saison, et Cabaye, très loin lui aussi de son meilleur niveau, sans impact, ont composé ces dernières semaines un tandem d’anciens internationaux peu complémentaire. Trops lents, trop peu consistants à la récupération. Le jeune Camara, par son volume, a été le seul à tirer son épingle du jeu. Aholou, qui avait pourtant bien débuté, a déçu à chacune de ses dernières apparitions. Et Diousse a confirmé que son transfert pour 5 M€ relevait du mystère. Le jeune Lucas Dourna (16 ans et demi), international U17, pourrait profiter du désert ambiant. Tous sous contrat professionnel, les réservistes Petit, Valbon et Moueffeck, eux, ont du mal à exister en National 2.

Un meneur, quel meneur ?

Pour remplacer Cabella transféré en Russie pour 12 M€, l’ASSE était allée chercher Boudebouz, pour 4 M€, au Betis Séville. Mais avant de devenir le héros de la ½ finale contre Rennes (2-1), l’Algérien n’avait inscrit qu’1 but, sur penalty, à Strasbourg (1-2). S’il a délivré 5 passes décisives, son incapacité à prendre le jeu à son compte, à éliminer et aller de l’avant, semblait avoir fini par lasser Puel. Le jeune Benkhedim, lui, n’a pas réussi à convaincre le Castrais. Trop soliste et tendre. Khazri et Hamouma, qui avaient tous deux montré de belles choses en « 9 et demi » avant de se blesser, ne devraient pas faire de mal à leurs retours. Mais cette saison, ils ont tellement de mal à enchaîner…

Devant, Bouanga et basta

Avec 11 buts, Bouanga est de loin le meilleur buteur de l’ASSE cette saison, son meilleur passeur aussi. Si Hamouma et Khazri présentent des stats correctes par rapport à leur temps de jeu, celles des autres attaquants à ce stade de la saison se passent de tout commentaire : toutes compétitions confondues, Diony et Abi n’ont inscrit qu’1 but, et Honorat n’a pas encore fait trembler les filets. Nordin, blessé depuis un mois, est à 2 buts. Les jeunes Correia (1 but) et Rivera (0 but) ont montré le bout du nez. Tormin, lui, attend son tour. Recrutés pour renforcer la réserve, le jeune colombien Sanchez, Porsan-Clementé et Hérelle ont inscrit 1 but chacun, en National 2.