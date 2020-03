ASSE – L’oeil de Loïc Chavériat : « Il faut oublier la finale »

true

« J’étais à Geoffroy-Guichard pour la ½ finale de l’ASSE contre Rennes, on a fait l’aller-retour avec un copain mais il fallait qu’on rentre direct après le match à Montpellier car il travaillait le vendredi matin. Les Verts ont fait le match qu’il fallait, leur meilleur match depuis longtemps. J’ai aimé leur envie, leur cohésion. C’est un match référence mais il faut oublier cette finale. On y repensera dans un peu plus d’un mois. La situation en championnat est inquiétante. La marge est de plus en plus étroite.

📹 #ASSEFCGB Le film du match 🍿 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 9, 2020

« Si notre spirale se poursuit, on va tout droit vers les barrages »

Metz, Dijon et Nîmes sont mieux que nous depuis le début de l’année, et il n’y a plus que les Nîmois derrière. C’est préoccupant, forcément. Il faut vite engranger des points car si notre spirale se poursuit, on va tout droit vers les barrages. Il ne faut pas s’enflammer parce qu’on est en finale. C’est très bien, ça a fait du bien de vivre une soirée pareille, mais avant le 25 avril, de grosses échéances nous attendent. Notre calendrier n’est pas simple du tout. L’idéal, ce serait d’être déjà sauvés avant la finale. On pourrait jouer sans pression. Après Rennes, je pensais qu’on allait battre Bordeaux. Ce match nul n’est pas un bon résultat du tout. Mais je trouve scandaleux que l’arbitre n’est pas expulser Koscielny. Il aurait pu casser la jambe de Bouanga. A 11 contre 10, ça aurait été un autre match. On s’en tire avec un point et on peut encore dire merci à Bouanga. C’est vraiment notre meilleur attaquant. Il tire l’équipe vers le haut, comme les jeunes. Saliba et Fofana sont vraiment épatants et je trouve que Camara fait du bien au milieu, même si on a vu contre Bordeaux que sa fougue pouvait lui jouer des tours. »