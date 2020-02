ASSE : Loïs Diony, futur « héros de tout un peuple »

true

A l’ASSE, depuis qu’il en porte le maillot, il a accumulé les galères. En mal de réussite, sifflé par une partie du public, blessé et même prêté (en Angleterre) pour essayer de retrouver la confiance. On parle ici de Loïs Diony, qui, c’est une évidence, n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui il y a deux ans lors de sa venue en provenance de Dijon.

Reste que l’attaquant des Verts est en ce moment au mieux de sa forme. Buteur à Brest, régulièrement aligné par Claude Puel, Diony espère désormais contribuer au maintien des Verts. Et les qualifier pour la finale de la Coupe de France, jeudi prochain face au Stade Rennais.

« Depuis mon arrivée, je suis la tête de Turc »

Avant, et pas plus tard que dimanche, il devra tout d’abord passer par la case derby face à l’OL. Rendez-vous qu’il a évoqué au cours d’un entretien pour Radio Scoop. « Depuis mon arrivée, je suis la tête de Turc. Car j’étais la grosse recrue et il y avait une grosse attente autour de moi. Je donne tout et j’essaie de faire changer le regard à mon sujet. Se faire siffler par son propre public, c’est très difficile. Contre Reims, je sors et je suis applaudi, ça fait plaisir. Et puis à chaque derby que je joue, je me dis que ça peut-être un retournement de situation avec les supporters. Il suffit d’un petit but et s’il est décisif, tu deviens un héros pour tout un peuple. Marquer contre Lyon, ce serait énorme ».