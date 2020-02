ASSE, LOSC : la décision de Puel qui a tout changé pour Mathieu Debuchy

true

Ne n’est pas la première fois qu’il le dit depuis son arrivée à l’ASSE : Claude Puel est très heureux de pouvoir compter dans son groupe sur un cadre comme Mathieu Debuchy, un joueur qu’il connait par cœur.

« Mathieu, cela fait longtemps que je le connais, a confié le coach des Verts vendredi. C’est un soldat. Il fait une carrière magnifique. A Lille, il été milieu chez les jeunes et je l’ai repositionné côté droit. Il me semblait qu’il avait plus d’arguments pour jouer sur le côté. Il ne savait pas centrer mais il a beaucoup travaillé et il est devenu l’un des meilleurs centreurs du championnat. Il a fait une carrière internationale avec les Bleus, Arsenal. »

Et à Puel de mettre en avant l’état d’esprit du joueur. « C’est un grand professionnel. C’est un exemple pour les jeunes. Il est très intéressant dans le groupe. »