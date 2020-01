ASSE – Mercato : Beric raconte les coulisses de son départ à Chicago

true

C’est un départ qui a fait beaucoup de peine aux supporters de l’ASSE. Robert Beric, l’attaquant slovène, a décidé de relever un nouveau challenge en MLS. Sa signature au Chicago Fire sonne comme un nouveau départ pour Beric.

Dans les colonnes de Hot Time in Old Town, relayé par Poteaux Carrés, le désormais ex-buteur des Verts est revenu sur son départ. « Mon agent et moi avons reçu un appel du nouvel entraîneur de Chicago Fire Raphael Wicky et du directeur sportif Georg Heitz. Je cherchais quelque chose de nouveau. Après avoir discuté avec le coach et échangé avec lui sur sa vision du nouveau projet, c’était plus facile de me décider à venir ici », a confié Beric.

Désormais, l’attaquant slovène peut donc se consacrer à sa nouvelle vie américaine, avec forcément des étoiles plein les yeux et beaucoup d’ambition. « Chicago est une ville incroyable. Les hauts bâtiments et tout, c’est difficile de trouver quelque chose comme ça en Europe. En un mot, c’est incroyable ! Le club est vraiment bien organisé. Vous avez tout ici. Je pense que vous avez toutes les conditions pour progresser dans le football. C’est difficile de dire vous-même quel genre de joueur vous êtes, je n’aime pas parler de moi. Mais je peux vous garantir que je donnerai 100% à chaque match. Je laisse tout ce que je peux sur le terrain. C’est quelque chose que vous pouvez attendre de moi. J’espère marquer beaucoup de buts. C’est mon travail bien sûr ! », a conclu Beric.