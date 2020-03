ASSE – Mercato : deux recrues estivales peuvent déjà préparer leurs valises

true

Sergi Palencia et Jean-Eudes Aholou semblent de plus en plus loin dans les choix de Claude Puel à l’ASSE à l’aube de la fin de la saison.

Stéphane Ruffier n’est pas le seul joueur de l’ASSE à faire les frais des choix de Claude Puel en ce moment. Deux recrues de l’été dernier sont également au placard. Prêté par l’AS Monaco, Jean-Eudes Aholou n’a pas été convoqué ces dernières semaines. Et ce alors que Mahdi Camara était pourtant suspendu dimanche pour le derby à Lyon.

9/8 – Lyon a plus cadré de tirs (9) que St Etienne n’en a tenté (8) ce soir. C’est la 4e fois que Lyon réussit cette performance contre les Verts depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07), il n’y a que contre Nice (6) que les Gones l’ont fait plus souvent. Maîtrise. pic.twitter.com/huuzV64FpQ — OptaJean (@OptaJean) March 1, 2020

Sergi Palencia n’apparait même plus dans le groupe lui non plus depuis quasiment un mois. Prêté à Bordeaux la saison passé, le latéral droit n’est plus qu’un 3e choix à son poste derrière Mathieu Debuchy et Yvann Maçon, arrivé cet hiver de Dunkerque (National).