ASSE – Mercato : l’avenir de Stéphane Ruffier serait connu

Selon Manu Lonjon, spécilaiste reconnu du Mercato, le gardien de l’ASSE, Stéphane Ruffier sera bel et bien à la reprise des Verts au mois de juin.

C’est l’un des sujets épineux du mercato de l’ASSE. Il concerne l’ancien numéro 1 au poste de gardien de but, Stéphane Ruffier. Ce dernier, barré désormais par Jessy Moulin, à qui Claude Puel a déjà promis la place de titulaire la saison prochaine, est parfois annoncé dans d’autres clubs. A Montpellier, notamment, et ce par l’intermédiaire d’un ancien entraîneur des Verts, Jean-Louis Gasset.

Pourtant, et à entendre les propos de Manu Lonjon, spécialiste transferts bien connu proche de Ruffier, ce dernier ne quittera pas le Forez. Déterminé à retrouver sa place de numéro 1.

« Pour des raisons familiales, c’est très compliqué pour lui de quitter Sainté. »

« Stéphane Ruffier ne partira pas. Non pas parce qu’il veut emmerder le club. Non pas parce qu’il veut rester pour l’argent. Mais parce qu’il est sous contrat. Pour des raisons familiales, c’est très compliqué pour lui de quitter Sainté. Il a discuté avec Montpellier, par l’intermédiaire de Jean-Louis Gasset. Sincèrement, quand on connaît Ruffier, il a envie de dire : ma place est sur le terrain. Moi, je pense qu’il peut redevenir numéro 1. »