ASSE – Mercato : le départ de Khazri se confirme, les derniers détails

Pas dans les plans de Claude Puel cette saison à l’ASSE, Wahbi Khazri (29 ans) semble se diriger tout droit vers Trabzonspor en Turquie.

L’ASSE va peut-être économiser un gros salaire ces prochaines semaines. Dimanche, un média turc annonçait que Wahbi Khazri (29 ans) était proche de s’engager en faveur de Trabzonspor. Ce lundi, RMC Sport confirme l’information.

Un transfert sec et non un prêt pour Khazri ?

« Quelques menus détails contractuels restent à définir mais la transaction est en bonne voie, assure la radio sportive sur son site internet. En revanche le montant du transfert n’a pas filtré. » Au passage, il s’agirait donc bel et bien d’un transfert et non d’un prêt avec ou sans option d’achat, ce qui permettrait donc une économie de salaire en plus d’une indemnité de transfert (Khazri est sous contrat jusqu’en 2022).

Pour rappel, l’ASSE n’a toujours pas commencé sa saison de L1, son match de vendredi face à l’OM ayant été reporté à cause des nombreux cas de coronavirus à Marseille. Dimanche (15h), les Verts accueilleront le FC Lorient, qui a dominé le RC Strasbourg au Moustoir après avoir été mené à la pause (3-1). Khazri sera-t-il toujours stéphanois pour prendre part ou assister à la rencontre ?