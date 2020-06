ASSE – Mercato : le départ Honorat est encore loin d’être bouclé

true

Si l’ASSE pourrait se séparer de Makhtar Gueye (22 ans) au mercato, le départ de Franck Honorat (23 ans) vers le Stade Brestois est-il si avancé que cela ?

Denis Bouanga pourrait ne pas être le seul à quitter l’ASSE au mercato. Les dirigeants des Verts veulent lancer une opération dégraissage d’envergure qui pourrait en effet concerner tout le monde, même les plus jeunes.

Makhtar Gueye pourrait ainsi être le prochain sur la liste des départs. Une offre d’environ 1,5 million d’euros aurait été transmise au club ligérien pour l’attaquant sénégalais (22 ans) sans qu’on ne sache qui l’a formulée. Ce dernier sort d’une bonne saison en L2, du côté de l’AS Nancy-Lorraine (20 matches, 6 buts).

Le Stade Brestois ne fera pas de surenchère pour Honorat

Autre dossier traité actuellement par l’ASSE : Franck Honorat (23 ans). Ce week-end, L’Équipe a assuré que son transfert vers le Stade Brestois était quasiment acté. Ce n’est pas tout à fait la vérité du Progrès ce lundi. Loin de là. « Les discussions se poursuivent, confirme le quotidien régional avant de nuancer. Si les dirigeants stéphanois souhaiteraient un transfert de l’ordre de 5 millions, leurs homologues bretons ne seraient pas disposés à payer plus de 4 et pas non plus à rentrer dans une surenchère sur le salaire. Reste donc à trouver un compromis entre les deux clubs. En coupant la poire en deux ? »