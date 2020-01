ASSE – Mercato : Le message clair et tranchant de Diony sur son avenir

true

L’attaquant de l’ASSE, Loïs Diony, a tenu à régir au sujet de certaines informations parues dans l’Equipe. Et évoque clairement son avenir.

C’est une vague de grands départs à l’ASSE. Et notamment sur le plan offensif. Alors que nous vous annoncions ce matin sur notre site l’imminent départ de Robert Beric, un autre membre de l’attaque stéphanoise pourrait faire ses valises.

Il s’agit cette fois de Loïs Diony qui, de toute évidence, n’a que peu apprécié l’article de l’Equipe, ce matin, sur les Verts. Selon le quotidien sportif, Diony aurait prétexté une blessure, et n’aurait donc pas joué face au FC Nantes, lorsqu’il aurait appris qu’il n’était pas titulaire.

« Vivement la fin ! »

Information en effet étrange que l’ancien dijonnais a commenté sur son compte instagram. A sa façon. « Vous êtes trop forts, même quand j’ai plus rien à voir avec l’équipe, on cherche toujours un truc pour parler de moi, ça me fait bien rire vraiment. Vivement la fin ! »

Probable que certains supporters des Verts soient aussi pressés que Diony pour que l’histoire s’achève…