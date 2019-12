ASSE – Mercato : le prodige Haaland complique un dossier offensif des Verts

true

Alors que l’ASSE espère obtenir un renfort offensif lors du Mercato hivernal, la signature d’Erling Haaland au Borussia Dortmund complique ses affaires.

Les priorités de l’ASSE, alors que le Mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes, sont clairement établies. Claude Puel espère avant tout dégraisser, en se séparant notamment de gros salaires. Avant pourquoi pas d’obtenir un renfort offensif.

Estimant ne pas avoir de buteur fiable sous la main – Beric et Diony pas suffisamment au niveau, Bouanga et Khazri pas considérés comme des numéros 9 – Claude Puel a notamment le regard tourné vers la Bundesliga. L’insider Mohamed Toubache-Ter annonçait il y a quelques jours que Matheus Cunha, attaquant brésilien en mal de temps de jeu au RB Leipzig, était notamment sur les tablettes.

Seulement, pour que l’ASSE obtienne son arrivée, encore faut-il que le joueur soit sur le départ. Et c’est en cela que la signature du prodige Erling Haaland à Dortmund complique ses affaires. Comme l’explique notamment le site allemand d’Eurosport, Leipzig espérait fortement la signature du Norvégien qui évolue chez le club cousin du Red Bull Salzbourg. Et le club allemand comptait bien lui faire de la place en laissant notamment filer Matheus Cunha cet hiver. Le dossier Haaland tombé à l’eau, Leipzig pourrait être plus réticent à se déplumer dans le domaine offensif…