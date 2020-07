ASSE – Mercato : les solutions qui s’offrent à Puel sur le cas Ruffier

true

Proche d’êtêre réintégré dans l’effectif de l’ASSE, la relation entre Ruffier et Puel demeure tendue. Les deux intéressés sont dans l’impasse.

Un retournement de situation. Selon l’Equipe, l’ASSE va annoncer à Stéphane Ruffier qu’il pourra réintégrer l’effectif professionnel au plus tôt ce jeudi. À 33 ans, le portier le plus capé de l’histoire des Verts (383 matches) a frôlé le licenciement. Il avait été mis à pied par son club en raison d’un retard à l’entraînement.

En froid avec Claude Puel, avec qui le divorce est consommé, Ruffier s’apprête donc à remettre les gants. Mais, sa situation dans la hiérarchie, troisième derrière Moulin et Basic, devrait rester telle qu’elle est. À terme, le natif de Bayonne pourrait devenir une bombe à retardement à gérer pour Puel.

Puel ne pourra pas envoyer Ruffier dans un loft

Dans le jargon footballistiqiue, un loft désigne une mise à l’écart d’un ou plusieurs joueurs, pour une durée indéterminée. Ces joueurs n’ont plus de contacts professionnels avec le reste de l’effectif, et s’entraînent à part. Cette solution pourrait s’apparenter comme idoine pour Claude Puel, qui ne veut plus de Ruffier.

Problème, plusieurs affaires ont montré que ce moyen était illégal d’un point de vue juridique. En 2011, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard en ont subi les frais. Ils avaient été contraints de verser 909 000 euros de dommages et intérêts à Sanogo et 180 000 euros de rappel de salaire à Monsoreau. Ces deux joueurs avaient été placés dans un loft avec Sall. Avec la jurisprudence, il paraît peu probable que les dirigeants stéphanois accordent cette latitude à Puel.

À l’ASSE, la guerre des nerfs pourrait être favorable à Puel

Sous contrat jusqu’en 2021 dans le Forez, Stéphane Ruffier s’apprête à vivre une année galère. À coup sûr, Claude Puel écartera à chaque fois l’ex-portier de Monaco d’une place de titulaire, même en coupe de France. L’ex-entraîneur de Leicester (Angleterre) attend toujours des excuses de Ruffier, après des propos de Patrick Glantz (agent du joueur) qu’il a jugé dégradants envers sa personne.

Avec un nouvel avertissement, voire un blâme, juridique à son actif, l’ex-international français devra faire preuve de sagesse et d’une extrême rigueur. À la vue de la situation fraîche avec son dernier rempart, Claude Puel attend le moindre faux-pas. Il pourra l’utiliser dans son intérêt pour faire déguerpir Ruffier. Cette situation invivable pèsera sur l’ambiance du vestiaire stéphanois.

Un changement de cap de Ruffier pourrait libérer Puel

Pour régler le litige entre Ruffier et Puel, un départ du premier intéressé pourrait s’avérer comme la solution la plus propice. Mais, pour l’heure, le portier de l’ASSE refuse de relever un nouveau défi. Il veut prouver sa valeur aux yeux de son entraîneur.

Mais, avec un mercato élargi dans le temps, Ruffier pourrait finir par se résoudre à un départ loin du Forez. Ces dernières semaines, Galatasaray, Besiktas et Montpellier étaient venus aux renseignements pour s’attacher ses services. Avec une situation qui s’enlise semaine après semaine, Ruffier pourrait réaliser le souhait pieux de Claude Puel. Une chose est certaine, le feuilleton est loin d’être bouclé au sein des Verts.