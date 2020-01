ASSE – Mercato : Puel favorable au départ de M’Vila, un club anglais sur les rangs ?

true

C’est bel et bien le mercato d’hiver à l’ASSE. Uniquement dans le sens des départs, malheureusement pour les supporters stéphanois. Alors que nous vous apprenions ce matin que Robert Beric avait annoncé son départ au vestiaire, un autre élément pourrait faire ses valises dans les prochaines heures.

Il s’agit de Yann M’Vila, le milieu de terrain, disparu des terrains depuis plusieurs jours et qui, selon Macky Diong, commencerait à agacer son entraîneur, Claude Puel. Visiblement, et comme le précise le journaliste du Progrès, des clubs anglais suivent le dossier M’Vila et pourraient passer à l’offensive.

#Mercato #ASSE Agacé par les nombreux bobos et absences à répétition de Yann #MVila, Claude #Puel est prêt à s’en séparer. Des clubs anglais sont intéressés et vont se positionner. On parle notamment de Crystal Palace. Affaire à suivre de près dans les prochains jours #L1 — Macky Diong (@MackyDIONG) 14 janvier 2020

A suivre…