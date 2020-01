ASSE – Mercato : un attaquant signe chez les Verts (officiel)

true

A priori, le nouvel attaquant qui vient de s’engager avec l’ASSE ne sera pas le remplaçant immédiat de Robert Beric. Il n’empêche que les Verts comptent un nouvel attaquant dans leur effectif en la personne de Kleyveens Hérelle.

Le club stéphanois vient en effet d’officialiser l’arrivée de l’attaquant qui a été libéré de son contrat avec Avranches en National. Un essai concluant lui a permis de signer un contrat de six mois. Le club annonce que le premier objectif du joueur est de « renforcer le groupe de National 2. Une évaluation du potentiel du joueur et de sa progression sera réalisée à l’issue de cette période ».

✍️ Kleyveens #Hérelle rejoint l’#ASSE !

👉 Contrat de 6⃣ mois pour l’attaquant, qui viendra renforcer dans un premier temps le groupe #N2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 10, 2020

Hérelle, de son côté, a bien évidemment confié sa joie de rejoindre le club du Forez. « Signer un contrat à l’AS Saint-Étienne est une opportunité exceptionnelle. Je sais que j’ai six mois pour tout donner, travailler le plus possible, afin de prouver mes qualités et éventuellement continuer mon aventure au sein de cette institution du football français. »