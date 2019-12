ASSE – Mercato : une perle rare recherchée du côté de la Belgique ?

true

L’ASSE va tenter de se renforcer intelligemment lors de son Mercato hivernal. Avec un œil pour trouver le bon joueur en Belgique ?

La donne est claire du côté de l’ASSE pour le marché hivernal qui va démarrer. Comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours, la priorité est au dégraissage. Et si cette opération se déroule bien, les Verts aimeraient attirer un vrai numéro 9.

En effet, Claude Puel ne croit pas franchement en Robert Beric alors que Charles Abi est un peu tendre. Khazri et Bouanga n’étant pas de vrais numéros 9, la quête d’un buteur pourrait occuper l’hiver. Est-ce pour cette région que les recruteurs stéphanois ont visiblement un œil du côté de la Belgique ?

Saint-Etienne sera représenté lors de l’affiche du jour entre #Charleroi et #Ostende. Idem concernent Brest du côté de la Ligue 1. #Mercato #ASSE #SB29 — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) December 27, 2019

Selon le journaliste Ignazio Genuardi, les Verts étaient en effet représentés lors du festival de Charleroi face Ostende (5-0). L’occasion de voir les locaux s’illustrer et notamment le buteur Jamaïcain Shamar Nicholson, auteur d’une très belle prestation ponctuée d’un but. De là à penser que l’ASSE a un œil sur celui qui a remplacé un certain Victor Osimhen à Charleroi cet été, il y a un pas qui demande à être confirmé…