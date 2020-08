ASSE – Mercato : Yvan Neyou, pourquoi ça sent la très bonne affaire

true

Le milieu de terrain de l’ASSE, Yvan Neyou, qui s’est révélé face au PSG il y a quelques jours, pourrait devenir une excellente affaire.

Certes, il y a plus d’une semaine, l’ASSE a perdu une nouvelle finale de Coupe de France face au PSG. Résultat, les Verts devront attendre avant de soulever une 7e Coupe et se passeront de rendez-vous européens la saison prochaine. Seule bonne nouvelle, la prestation hors-norme de leur milieu de terrain jusque-là inconnu, Yvan Neyou.

Ce dernier, qui évoluait en équipe réserve à Braga, eu Portugal, a réalisé une entrée fracassante face au PSG. Et a même confirmé ses bonnes dispositions, samedi, en match amical contre Bordeaux (4-2). Si notre site vous révélait que l’arrivée du joueur avait coûté zéro euro au club stéphanois, on apprend ce matin, via l’Equipe, que l’option d’achat du milieu de terrain de 23 ans s’élève, seulement, à 400 000 euros. Et que son salaire chez les Verts n’est que de 12 000 euros brut.

« Une espèce de Tigana »

Une sacrée affaire, donc. Qui pourrait même devenir un coup de génie si Neyou confirme dans les mois qui viennent. L’entraîneur adjoint de l’ASSE, Jacky Bonnevay, se veut rassurant. « C’est une espèce de Tigana. En plus, il est gentil poli et il a une bonne mentalité. »