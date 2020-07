ASSE, OM – Mercato : Villas-Boas vient concurrencer Puel sur un dossier prioritaire

true

Sur les tablettes de l’OM et l’ASSE, Dimitrios Giannoulis (24 ans) peut quitter le PAOK Salonique en échange de 4,5 millions d’euros.

L’OM et l’ASSE pourraient bien se retrouver en concurrence sur le marché des transferts. Les Verts et les Olympiens pistent l’international grec Dimitrios Giannoulis. À 24 ans, le latéral gauche est un des tauliers du Paok Salonique. Cette saison, il a participé à 44 matches toutes compétitions confondues pour un but et six passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club grec, le natif de Katerini (Grèce) aura le choix entre le Vélodrome et Geoffroy-Guichard. Selon Le Phocéen, site spécialisé sur l’actualité de l’OM, Marseille est sur le coup depuis six mois. À l’époque, c’était Andoni Zubizarreta, ex-directeur sportif, qui avait commencé à prendre des contacts. Les pensionnaires du stade Vélodrome cherchent une doublure à Jordan Amavi, qui demeure sans concurrence depuis deux ans.