ASSE : Paul Bernardoni proposé aux Verts, démenti catégorique

Paul Bernardoni, le gardien qui appartient aux Girondins de Bordeaux, aurait été proposé à l’ASSE. Puel aurait refusé. Impossible pour Manu Lonjon.

On vous en parlait plus tôt dans la journée. Une information donnée par un journaliste du Progrès, Macky Diong, selon qui le gardien de but, Paul Bernardoni, qui appartient aux Girondins de Bordeaux, avait été récemment proposé à l’ASSE et à son entraîneur, Claude Puel.

Ce dernier aurait refusé et n’aurait pas donné suite, Puel disposant encore et toujours de Stéphane Ruffier et Jessy Moulin. Si l’on en croit Manu Lonjon, bien informé en matière de transferts, cette information au sujet de Bernardoni proposé aux Verts est tout sauf fondée.

« Quand t’as Jessy Moulin dans les buts, est-ce que tu refuses Bernardoni ? »

Manu Lonjon : « Quand t’as Jessy Moulin dans les buts, est-ce que tu refuses Bernardoni ? Sérieusement ? Si t’es Sainté, tu ne refuses pas quand tu as Jessy Moulin. Si tu as Stéphane Ruffier, OK, mais pas Moulin. Je n’y crois donc pas une seule seconde. »