ASSE : PSG, FC Nantes…deux chaudes retrouvailles attendent les Verts

true

L‘ASSE a fait le métier dimanche dernier à Furiani en battant Bastia-Borgo (3-0), sans trembler ni briller, dans le sillage d’un bon Wahbi Khazri, auteur d’un doublé pour son retour à la compétition, et d’Arnaud Nordin, qui a signé un doublé, lui qui n’avait plus fait trembler les filets depuis trois mois.

L’objectif a été atteint, donc. L’ASSE est en 16es de finale de la Coupe de France, mais c’est une autre mission, bien plus compliquée celle-là, qui attend Loïc Perrin et ses coéquipiers ce mercredi soir à Paris, en Coupe de la Ligue.

Surtout que Thomas Tuchel, après avoir fait reposer Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi, notamment, en Coupe de France, a prévenu que ses stars seraient là contre les Verts. « Sergio Rico va continuer de garder les buts pour ce quart de finale de Coupe de la Ligue, c’est le plan. Et normalement on verra Neymar, Mbappé, Icardi… On peut commencer avec tous les gars qui n’ont pas joué ce dimanche soir. Il faut se préparer à jouer avec intensité. Ils sont prêts. Ils sont restés à l’entraînement ou à la maison », a prévenu le coach allemand.

Deux matches sur fond de revanches

Ce déplacement au Parc intervient moins d’un mois après la démonstration parisienne à Geoffroy-Guichard. Un 4-0 qui n’avait pas empêché les Magic Fans de fêter en grandes pompes les 20 ans de la Vieille Garde, avec un feu d’artifices final qui fera date, mais qui devrait aussi coûter aux Verts de jouer sans l’apport du 12e homme lors de leurs prochains matches à domicile.

Si les sanctions n’avaient toujours pas été officialisées par la LFP ce lundi, à l’heure où nous écrivions ces lignes, il était question d’un huis clos total pour le premier match de l’année dans le Chaudron, dimanche face à Nantes.

Après le succès des Verts à la Beaujoire (3-2), il y a deux mois, dans le sillage d’un super Denis Bouanga, auteur d’un doublé, le match aura des airs de revanche lui aussi, mais pour les Canaris cette fois. Il s’agira pour Claude Puel et ses troupes de renouer avec la victoire en championnat après une fin d’année 2019 difficile qui a vu l’ASSE chuter de la 4e à la 14e place. Mais si Nantes est 5e à la trêve, seulement 4 points séparent les deux équipes.

Un premier tournant, donc. Mais il y en aura beaucoup d’autres en ce début d’année 2020, dans une L1 qui n’a jamais été aussi serrée. Et où on espère voir les Verts faire une « remontada », dans la lignée de celle effectuée à l’automne, à l’arrivée de Puel, quand ils avaient enchaîné 9 matches sans défaite pour remonter de la 20e à la 4e place.