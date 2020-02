ASSE : Puel a fait une nouvelle victime chez les Verts

false

Décevant lors des derniers matches de l’ASSE, Miguel Trauco n’était même pas dans le groupe pour les déplacements contre Epinal (2-1) et Brest (2-3).

Décevant lors de ses dernières apparitions, Miguel Trauco connait à son tour des moments difficiles à l’ASSE. Le Péruvien n’était même pas dans le groupe pour les deux matches de la semaine dernière. Ses oublis défensifs semblent avoir eu raison de la patience de Claude Puel, qui l’avait déjà écarté à son arrivée dans le Forez avant de lui faire confiance.

#SB29ASSE 3-2 Terminé à Brest. Malgré une nette réaction en deuxième période, les Verts s’inclinent. pic.twitter.com/8WlAeuNB5o — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 16, 2020

Mais Trauco, formé au poste de meneur de jeu avant d’être repositionné latéral gauche, a notamment failli à Metz (1-3), sur l’ouverture du score d’Opa Nguette, et à Montpellier (0-1), sur le but d’Andy Delort, en laissant centrer Junior Sambia. Relayé par Gabriel Silva contre Epinal et Timothée Kolodziejczak, l’ancien joueur de Flamengo a pu constater que ses concurrents directs n’ont pas fait mieux que lui. Du tout.