ASSE : qui est Maxence Rivera, le jeune attaquant qui vient de signer pro chez les Verts ?

L’ASSE compte un joueur professionnel de plus depuis vendredi en la personne de Maxence Rivera (17 ans). Accompagné de Claude Puel, le petit attaquant s’est lié au club jusqu’en juin 2022. Après avoir débuté avec les U15 de l’ASSE, le natif de Bourgoin-Jallieu a gravi les échelons : encore U17 la saison dernière, il a participé à l’épopée 2019 des U19 Nationaux, vainqueurs de la Coupe Gambardella aux dépens du Toulouse FC (2-0). Et a ensuite vécu ses premières minutes en National 2, s’offrant même un premier but dans ce championnat le 25 mai dernier, face au Stade Montois (1-0). Le but de la victoire pour les jeunes pousses de Laurent Batlles.

« Une grande fierté »

Cette signature illustre la volonté de l’ASSE de s’appuyer sur sa formation. Après Wesley Fofana (19 ans), Mahdi Camara (21 ans), Charles Abi (19 ans), Bilal Benkhedim (18 ans), Edmilson Correia (19 ans), Victor Petit (18 ans) et Marvin Tshibuabua (17 ans), Rivera fait donc partie avec Tyrone Tormin (18 ans) ou encore Lucas Gourna (16 ans) des jeunes que Puel pourrait lancer en, 2020. « C’est une grande fierté de signer professionnel au sein de mon club formateur, a commenté le joueur sur le site officiel des Verts. Je remercie tous les entraîneurs qui m’ont permis de progresser. Je sais que cette signature n’est qu’une étape. Désormais, je dois me concentrer sur le travail à réaliser au quotidien afin de continuer ma progression dans un club aussi prestigieux que l’ASSE. »