ASSE : Ruffier trouve une lueur d’espoir chez les dirigeants

La situation de Stéphane Ruffier ne s’arrange pas à l’ASSE. D’autant plus dans un contexte tendu avec son représentant.

Depuis une quinzaine de jours, l’ASSE voit son actualité être rythmée par le feuilleton Stéphane Ruffier. Le portier des Verts reste toujours écarté par Claude Puel, décision encore valable pour la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais, ce jeudi soir.

En plus de ce contexte sportif compliqué, l’extrasportif s’en mêle puisque l’Equipe, hier soir, a révélé que l’ASSE avait décidé d’entamer une démarche judiciaire contre Patrick Glanz. Le club stéphanois réclame 1,5 millions à celui qui avait taclé de manière rude la gestion des Verts au moment de la mise à l’écart de Ruffier.

Comme l’explique l’Equipe, ce contexte doublement tendu renforce en tout cas l’idée que la collaboration entre l’ASSE et Stéphane Ruffier touche à sa fin. Encore que… D’après le quotidien, les dirigeants feraient tout pour ne pas mélanger le sportif et l’extrasportif. « Du côté des dirigeants, on tente de différencier la gestion sportive de l’ancien Monégasque des conséquences qu’elle a pu provoquer ». Une volonté de laisser une chance à Ruffier de se racheter auprès de Puel malgré la conflit ouvert avec son agent ?