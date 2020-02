ASSE – Stade de Reims : les supporters rémois sont déçus pour Ruffier

true

L’affaire fait grand bruit depuis hier : c’est Jessy Moulin qui gardera les buts de l’ASSE demain contre le Stade de Reims, sur décision de Claude Puel. Un choix que l’agent de Ruffier, Patrick Glanz, est venu démolir dans les médias hier soir, et que les supporters rémois ne voient pas vraiment d’un bon œil eux non plus, mais pour d’autres raisons…

🔴⚪️ Avant Saint-Étienne / Reims ➡️ Claude Puel écarte Stéphane Ruffier 😕 Vu son niveau actuellement, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle… À lire 👉🏻 https://t.co/wGKGt2ceAD pic.twitter.com/CX2kGZs26g — Reims VDT (@reimsvdt) February 22, 2020



« Puel écarte Ruffier. Vu son niveau actuellement, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle… », commente le site ReimsVDT.

Sur les 3 derniers matches, Ruffier a en effet encaissé 6 buts sur 8 tirs cadrés. Le basque affiche ses pires ratios depuis qu’il évoule en L1, comme l’a relevé l’agence de stats Opta.