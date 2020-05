ASSE : un ancien Vert veut voir Perrin prolonger

false

Le défenseur et capitaine de l’ASSE, Loïc Perrin, va-t-il prolonger son contrat avec les Verts ? Frédéric Piquionne, son ancien partenaire, le souhaite.

L’entretien a été réalisé pour le compte de Inside Sainté. Long échange qui a notamment permis à Frédéric Piquionne, ancien attaquant de l’ASSE, entre autres, reconverti consultant, d’évoquer ses années dans le Forez. Qui, pour rappel, ne se sont pas bien terminées avec un départ mouvementé et une altercation avec des supporters.

L’occasion pour « Piq » de s’attarder également sur le capitaine emblématique du club, Loïc Perrin. Qui, comme vous le savez sans doute, attend une réponse de ses dirigeants pour une éventuelle prolongation de contrat d’un an. Et ce avant de raccrocher les crampons.

« Ca serait dommage de le voir finir comme ça, ça serait pas bon, j’espère qu’il va re-signer »

« Il a fait toute sa carrière à Sainté. Si, à un moment donné, on lui prédisait une carrière autre, malheureusement pour lui, à chaque fois il s’est blessé ou a eu un pépin. Et c’est dommage pour lui car c’est un garçon très intelligent ! J’espère qu’il va encore re-signer, pas pour de nombreuses années, mais il est là et dans un effectif, c’est quelqu’un qui peut beaucoup aider et qui peut encore rendre service à Sainté pour de nombreux matchs.

Ca serait dommage de le voir finir comme ça, ça serait pas bon, j’espère qu’il va re-signer et que derrière il a des projets avec Sainté , je pense que c’est quelqu’un qui doit rester dans le club, c’est un modèle ! «