ASSE : un heureux présage attendait les Verts à Monaco

C’est le site Poteaux carrés qui en parle et a fait les totaux. Le match entre l’AS Monaco et l’ASSE, initialement prévu ce dimanche, devait être arbitré par Benoît Millot. Ce qui n’était franchement une mauvaise pour les Verts au vu de ses antécédents. Comme l’indique le site dédié à l’ASSE, M. Millot avait déjà officié sur le Rocher la saison dernière, et l’ASSE s’était brillamment imposée (3-2). Menés à la mi-temps, les hommes de Jean-Louis Gasset avaient renversé l’ASM grâce notamment à deux buts de Rémy Cabella et Arnaud Nordin.

📹 #ASSEFCGB Le film du match 🍿 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 9, 2020

Une victoire qui les avait mis sur les rails bons dans la course à l’Europe. Les Verts restent par ailleurs sur deux victoires à Monaco puisqu’ils étaient allés chercher à Louis II leur billet pour les ¼ de finales de la Coupe de France grâce à un but de Denis Bouanga (1-0), il y a un peu plus d’un mois.

Reste désormais à savoir quand l’ASSE retrouvera réellement les Monégasques sur un terrain de football, après la suspension des rencontres de Ligue 1.