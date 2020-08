ASSE : une peur bleue hante Claude Puel avant la reprise 

true

Ce mardi, Claude Puel évoque l’impact du Covid-19 sur la préparation estivale de l’ASSE. L’entraîneur des Verts semble redouter un reconfinement ciblé.

Le premier choc de la saison de L1 programmé vendredi entre l’OM et l’ASSE aura-t-il lieu vendredi à l’Orange Vélodrome (19h) ? À la lumière des cas positifs au Covid-19 décelés au sein du club phocéen, il est permis d’en douter fortement.

🚨 INFO SAINTÉ INSIDE 🚨 Nous sommes de suite aller à la pêche aux infos. Y. #Kone n’est absolument pas dans les tuyaux du club. Il s’agit d’une fausse piste. La priorité à ce poste se nomme toujours Dimitrios #Giannoulis , mais le latéral grec est un dossier très compliqué. https://t.co/RN8lxubJv7 — Sainté Inside (@SainteInside) August 16, 2020

La commission prévue à cet effet rendra son verdict en soirée mais les espoirs s’amenuisent au fil du temps tant le risque de contamination reste présent. Claude Puel ne le minimise absolument pas. Avec un effectif lui aussi touché par la positivité du coronavirus, l’entraîneur des Verts craint que son équipe soit freinée dans sa préparation estivale.

« On peut perdre ce qui a fait notre force dans les matches amicaux »

« Dès qu’il y a un cas, c’est sept jours sans entraînement. S’entraîner individuellement, c’est nouveau et ce n’est pas encore complètement imprégné. On peut perdre très vite ce qui a fait notre force dans tous les matches amicaux, a-t-il affirmé dans Le Progrès du jour. Un collectif, c’est une alchimie, de la complémentarité, des petits détails. C’est assez dingue cette préparation, aussi sans nos supporters. Il y a beaucoup d’interdictions. C’est inédit, particulier. Jeunes, moins jeunes, on a tous un gros manque d’expérience. »