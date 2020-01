ASSE : Union, courage, effort…la recette de Romeyer pour ses Verts

true

Roland Romeyer, le président de l’ASSE, a donc décidé de monter au front. Et d’expliquer, à qui voulait l’entendre…, que les (mauvais) résultats actuels des Verts étaient en partie justifiés.

Selon lui, l’effectif de Claude Puel, touché par les blessures depuis deux mois, va se relever. A condition que l’ASSE fasse place aux vertus chères au club : l’union, le courage et l’effort.

« Aujourd’hui nous traversons une passe difficile mais qui s’explique facilement compte tenu notamment du nombre de joueurs absents depuis deux mois. Néanmoins, plusieurs jeunes issus du centre de formation sont apparus dans le groupe professionnel. Certains se sont affirmés. Nous sommes dans une période de reconstruction. Cette situation, qui ne m’inquiète pas du tout, réclame des vertus qui sont chères à l’ASSE : l’union, le courage et l’effort. C’est avec ce bagage qu’on remporte des victoires. Nous sommes tous convaincus au sein du club que l’ASSE peut être compétitive en empruntant la voie de la formation et du développement de jeunes talents, ce qui n’exclut pas, contrairement à ce que j’ai pu lire, le rôle et l’apport de joueurs plus expérimentés.

🗣️ Les vœux de l’#ASSE aux 400 dirigeants d’entreprise, partenaires du club 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 16 janvier 2020

Claude Puel est le manager qu’il nous fallait pour porter un tel projet et initier le changement. Il a une vision qui dépasse le regard du simple technicien. Il a totalement intégré les enjeux économiques. Il a des valeurs et une grande expérience. Partout où il est passé, il a toujours eu cette volonté de construire, de faire progresser ses joueurs. »