ASSE : Xavier Thuilot ne la joue pas comme Aulas

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Xavier Thuilot, le directeur général de l’ASSE, n’est pas allé dans le sens de Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, qui milite pour que la saison 2019-20 soit considérée comme « blanche ». Et ce alors que l’arrêt de la Ligue 1 permettrait aux Verts, actuellement 17es, d’assurer leur maintien.

« Franchement, on n’est pas dans ces calculs, a-t-il expliqué. On subit une situation qui, en termes d’organisation, est inédite. On n’est plus dans les petits calculs franchouillards, dont l’un constituerait, par exemple, à prendre le classement de la saison passée. »

⚠️ Soucieuse d’appliquer toutes les mesures visant à protéger l’ensemble de ses publics contre l’épidémie de COVID-19, l’#ASSE a décidé de suspendre les entraînements de toutes ses équipes, masculines et féminines. La santé de tous constitue aujourd’hui une priorité absolue ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 13, 2020



Un arrêt définitif du Championnat est tout de même envisageable, selon Thuilot. « Cela fait partie des hypothèses car on va dans l’inconnu. Quand on voit que le Giro, dont le départ devait être donné le 9 mai, a déjà été reporté en Italie, qui vit son pic de contamination, cela donne à réfléchir. Le message, c’est dire : attention, il faut se montrer patients, écouter les consignes et ne pas laisser de place pour les comportements individualistes. »

C’est ce qui a incité l’ASSE à fermer le centre d’entraînement de L’Etrat. « On n’a pas attendu la lettre de la DTN pour fermer notre centre de formation. La production de spectacles s’étant arrêtée, c’était s’entraîner pour ne pas jouer. En terme sportif, quitte à couper, autant couper tout de suite. Tous les salariés de l’AS Saint-Étienne qui le peuvent sont en télétravail. On ne va pas rester faire une belote à l’Étrat, non ? C’est comme si on se trouvait en congés d’hiver. Honnêtement, il n’y a pas d’intérêt à ce que tout le monde vienne pour se filer le virus et que cela dure des semaines. »