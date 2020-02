ASSE : Yohan Cabaye tire la sonnette d’alarme

true

Depuis son arrivée à l’ASSE l’été dernier, Yohan Cabaye n’a jamais autant joué. Après une première partie de saison perturbée par des soucis physiques, le milieu de terrain enchaîne les titularisations depuis le début de l’année 2020. Puel l’a dit : il considère le natif de Tourcoing comme un cadre exemplaire, à l’instar de Mathieu Debuchy, son grand ami, avec qui il cohabite depuis qu’il a rejoint le Forez.

« Il faut qu’on prenne nos responsabilités »

Mais à 34 ans, Cabaye reste loin de son meilleur niveau. Et les résultats de l’équipe, quand il est sur le terrain, sont rarement bons. Cabaye a disputé 17 matches cette saison dont 11 comme titulaire. Et sur ces 11 matches, l’ASSE n’en a remporté que 3, contre le Paris FC (3-2), contre Nîmes (2-1), et à Nîmes (1-0), à l’automne, pour la « der » de Ghislain Printant en L1, un match où Cabaye avait été remplacé à la mi-temps par Zaydou Youssouf.

En 11 titularisations, Cabaye a connu 1 nul et 7 défaites, la dernière dimanche dernier à Montpellier (0-1), où le milieu de terrain a sans doute réalisé son meilleur match en Vert. En vain, l’équipe ayant confirmé à la Mosson sa très mauvaise passe.

« On s’en sortira par le travail »

« ça devient inquiétant, a commenté l’ancien Dogue sur beIN. On enchaîne les mauvais résultats, on a des blessés, des joueurs importants. Il faut qu’on prenne nos responsabilités. Il faut se bouger ! Ce sera compliqué jusqu’au bout, on le sait. » Et à lui de glisser les remèdes pour que l’ASSE reverdisse enfin… « Il faut qu’on retrouve notre efficacité offensive. Et défensive aussi car en ce moment on encaisse beaucoup de buts. On s’en sortira par le travail. Il faut qu’on retrouve la confiance. »